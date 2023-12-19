14 köpeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Bilecik’te 14 köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanlardan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınan H.S. isimli şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. çıkarıldıkları mahkemece 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi uyarınca tutuklanmıştı.
Köpeklerden alınan kan tahlillerinde ilaçlı zehirlenme çıkmaması dolayısıyla aralarında Belediye Veteriner İşleri Müdürü N.A.’nın da tutuklu bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.