Yıldıztepe’deki konteyner cayır cayır yandı

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Malatya’da Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir konteyner cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kavacık Caddesi Ensar Camii önündeki bir konteyner sebebi bilinmeyen bir şekilde cayır cayır yandı.

İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine intikal etti. Konteynerdeki yangın söndürülürken maddi hasar oluştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bahsi geçen konteyner kullanılamaz hale geldi.