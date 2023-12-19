Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 15 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Kayserispor, toplam 29 puan topladı. Yarın Kayseri oynanacak olan maç saat 17.00’da başlayacak ve karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Kayserispor’da bu zorlu maç öncesi Linonel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.