Malatya-Sivas yolunda kaza! İtfaiye kurtardı

Malatya’da seyir halindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi mevkii Malatya-Sivas yolunda bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol üzerinde biraz savrulduktan sonra durabildi. Kaza nedeniyle bir kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine ola yerine sağlık ekipleri ve emniyet birimleri intikal etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan şahıs kurtarıldı.
Yaralı şahıs sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazada maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.