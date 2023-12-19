Malatya-Sivas yolunda kaza! İtfaiye kurtardı

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Malatya’da seyir halindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi mevkii Malatya-Sivas yolunda bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol üzerinde biraz savrulduktan sonra durabildi. Kaza nedeniyle bir kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine ola yerine sağlık ekipleri ve emniyet birimleri intikal etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan şahıs kurtarıldı.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazada maddi hasar oluştu.