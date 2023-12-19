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Odunlukta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde bulunan bir evin bodrum katında çıktı.

Odunlukta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü mask
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Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde bulunan bir evin bodrum katında çıktı. Odunluk olarak kullanılan bodrum katta meydana gelen yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Altınözü ilçesi, ev, yangın, itfaiye, maddi hasar

19 Ara 2023 - 19:29 - Asayiş

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