Odunlukta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde bulunan bir evin bodrum katında çıktı. Odunluk olarak kullanılan bodrum katta meydana gelen yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı