MİT, Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Huzeyfe El Muri’yi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Huzeyfe El Muri’yi Mersin’de düzenlediği operasyonla yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine ettiği belirlenen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri’ye yönelik operasyonda düzenlendi. Huzeyfe El Muri, MİT’in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları neticesinde Mersin’de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.
Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 ABD Doları, 14 bin 950 euro, 31 bin 800 TL’nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bununla birlikte DEAŞ unsurları tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı.
Huzeyfe El Muri’nin ifadesinde, DEAŞ’a katılım süreci, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, irtibatlı olduğu DEAŞ mensupları ve örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü para transferleri hakkında detaylı bilgi verdiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.