“Asgari ücretin en az 19 bin 372 lira olması gerekiyor”

Asgari ücretle ilgili bir açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli ağbaba, son 2 ayda hükümetin kasıtlı olarak enflasyon verilerini düşük göstermeye çabaladığının farkında olduklarını ileri sürerek, “Ocak-temmuz 2024 Dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az 19 bin 372 lira olması gerekmektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla beraber birçok farklı rakamın telaffuz edilmeye başlandığını dile getiren Ağbaba, bu konuda çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

“ÜLKE GERÇEĞİYLE ÖRTÜŞMÜYOR”

“Devletin resmi kurumlarının yaptığı açıklamalara ve oranlara istinaden asgari ücretin olması gereken sınırları tespit ettik”

diyen

Ağbaba,

“Asgari ücretin yıllık tespit edilmesiyle ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamalar, ülke gerçeğiyle örtüşmüyor. Gerçekleşen enflasyon oranlarının beklentilerin çok üstünde seyrettiği dikkate alındığında, açıklanacak bir yıllık asgari ücretin enflasyon karşısında 6 ay dahi dayanamayacağı ve eriyeceği bir gerçektir. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi asgari ücretin 6 aylık periyotlar halinde belirlenmesi en doğru yol olacaktır”

dedi.

“EMEKÇİLERİN HAKKI OLAN PAYI GSYH’DEN ALMASI GEREKLİ”

Asgari ücret tespitinde uyguladıkları yöntemi açıklayan Ağbaba,

“Asgari ücret hesabında Devletin açıklamış olduğu resmi verilerle, TÜİK ve Merkez Bankası verilerini dikkate alarak bir hesap yaptık. 1 Temmuz 2023’te belirlenen 11 bin 402 TL asgari ücretten sonra TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49, ağustos ayında yüzde 9,09, eylül ayında yüzde 4,75, ekim ayında yüzde 3,43, kasım ayında da yüzde 3,28 olmuştur. Son 2 ayda hükümetin kasıtlı olarak enflasyon verilerini düşük göstermeye çabaladığının da farkındayız. Ancak şu anki haliyle dahi aralık ayı enflasyonunun yüzde 3’ten az olamayacağı açıktır. Öncelikle asgari ücret tespitinde bu enflasyon kayıplarının eklenmesi gereklidir. Ayrıca, 2023 yılı TÜİK tarafından 3 çeyrekte büyüme rakamlar açıklandı. 1 çeyrekte 4,0, ikinci çeyrekte 3,9 üçüncü çeyrekte 5,9 büyüme gerçekleşmiştir. Yıllık büyüme ortalaması 4,6 olmuştur. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyürken emekçilerin büyümeden pay almaması söz konusu olamaz. Asgari ücret hesaplanırken büyüme rakamının da hesaba katılması ve emekçilerin hakkı olan payı GSYH’den alması gereklidir”

ifadesini kullandı.

“ENFLASYON BEKLENTİSİ HESABA KATILMALI”

Ağbaba, Merkez Bankası’nın 2024 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Asgari ücret hesabında 2024 enflasyon beklentisinin hesaba katılması gerekmektedir. Zira asgari ücret açıklandığında henüz çalışanların eline geçmeden erimeye başlamaktadır. Emekçiler ocak ayı maaşlarını almadan kayba uğramaktadır. 2024 yılı ocak-temmuz dönemi için açıklanacak olan asgari ücretin en az 19 bin 372 lira olması gerekmektedir. Hükümet tarafından bu rakamların altında yapılacak olan herhangi bir teklif, asgari ücretlinin kayıplarını telafi edemez. Yıllık bazda açıklanacak bir asgari ücret enflasyonist ortamda hızla eriyeceği için ülke gerçekliklerine uymamaktadır! Devletin açıkladığı verilere göre yapmış olduğumuz asgari ücret hesabı zaten resmi rakamlara göre yapılmış en düşük asgari ücret hesabıdır. Bağımsız kuruluşların, sendikaların açıkladığı enflasyon rakamlarına, sokağın reel enflasyonuna göre hesaplanmış olsa bundan çok daha yüksek çıkacağı açıktır. Ocak-temmuz 2024 Dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az 19 bin 372 lira olması gerekmektedir.”

Kaynak: BÜLTEN