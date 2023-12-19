Malatya Büyükşehir Belediyesinden önemli kararlar

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem maddeleri arasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan üretim fazlası 2 adet dişi ceylan, 1 adet erkek ceylan, 1 adet erkek lama ve 20 çift muhabbet kuşu, Tarsus Doğa Park'ında mevcut 2 adet lemur, 1 adet dişi beyaz geyik karşılığında takas edilelecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı 3. birleşimi 19 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı’nda Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

24 HAYVAN TAKAS EDİLECEK

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Buna göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde sergilenmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın taleplerine istinaden, Tarsus Doğa Park'ında mevcut 2 adet lemur, 1 adet dişi beyaz geyik karşılığında, Belediyemiz (demirbaş) kayıtlarında bulunan üretim fazlası 2 adet dişi ceylan, 1 adet erkek ceylan, 1 adet erkek lama ve 20 çift muhabbet kuşunun takas edilmesi ve Hayvanat Bahçesinde bakım ve besleme maliyetlerini düşürmek amacıyla üretim fazlası 1 adet dişi lamanın ise Çorum İli Alaca Belediye Başkanlığı'na hibe olarak verilmesi kararlaştırıldı.

USTA ŞEGİRT KÜMBETİNİN RESTORASYONU BÜYÜKŞEHİR YAPACAK

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifine göre, Battalgazi Belediyesine 25 (yirmi beş) yıl süre ile tahsis edilen, Battalgazi İlçesi, Eski Malatya Mahallesi, 1534 parsel numaralı taşınmaz, yenilenen kadastral çalışma sonunda Karahan Mahallesi, 409 ada, 1 parsel numarası ile güncellenmiş olup, söz konusu taşınmaz üzerinde yer alan Usta Şegirt Kümbetinin restorasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağından, Battalgazi Belediyesine yapılan tahsisin kaldırılması hususu meclis kararıyla kabul edildi.

EN AZ 2 BODRUM KAT YAPILMASI ZORUNLU

Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yürürlükte olan uygulama imar planlarında maksimum yapı yüksekliği 22.50 metreden fazla olan ada ve parsellerde:

"Maksimum yapı yüksekliği 22.50 metre (zemin + 6) (Yençok:22.50m)'yi geçemez."

"Taban alanı ile ilgili olarak da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi 'Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS @'1 geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS `'ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" ifadelerine ilave olarak

"Zemin+6 kat ve üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunludur" ifadesinin de eklenmesi şeklinde komisyonca değiştirilerek meclis kararıyla onaylandı.

YAPI YÜKSEKLİĞİ 22.50 METREYİ GEÇEMEYECEK

Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde yürürlükte olan uygulama imar planlarında maksimum yapı yüksekliği 22.50 metreden fazla olan ada ve parsellerde:

"Maksimum yapı yüksekliği 22.50 metre (zemin + 6)(Yençok:22.50m)'yi geçemez."

"Taban alanı ile ilgili olarak da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi 'Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS `'ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır." ifadelerine ilave olarak "Zemin+6 kat ve üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunludur" ifadesinin de eklenmesi şeklinde komisyonca değiştirilerek onaylandı.

YAKA MAHALLESİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK

Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 240 ada 9 parsel yürürlükteki Uygulama İmar Planında Toplu İş Yerleri olarak planlı olup söz konusu taşınmazın güneybatı köşesine Trafo Alanı fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi Meclisi'nin kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği, bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması ve teknik altyapı standardını arttırmaya yönelik olduğundan ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle komisyonca uygun görüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı Birleşiminin ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.