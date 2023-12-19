Bingöl’e uyarı şehri kısmen etkileyecek

FIRAT EDAŞ elektrik tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FIRAT EDAŞ elektrik Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FIRAT EDAŞ elektrik, Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mizan, Kurudere bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güveçli köyü bölgesine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Oymapınar Köyü, Düzağaç Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Düzağaç Köyü Turnacık Mezra, Bozkanat Köyü Gört Mezra, Dilektepe Köyü Birik Mezra, Gelintepe Köyü, Bozkanat Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Garip Köyü, Kılçadır Köyü, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Yamaç Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Gürpınar Köyü, Olukpınar Köyü, Yumaklı Köyü Damcık Mezra, Yumaklı Köyü Polatlı Mezra, Yumaklı Köyü Merkez-Y.yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Karakoç Mezra, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Köklü Köyü, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Alatepe Köyü, Hoşkar Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Yel değirmeni Köyü, Döşlüce bölgelerine,

Yarın 12.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Döşengi Mahallesi, Merkez Mahallesi, Karapolat Köyü, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Kaynarpınar Köyü, Sarıkuşak Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mahallesi, Eskibalta Köyü, Yağmurpınar Köyü, Koşan Mahallesi, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü, Ortaköy Köyü, Suçatı Köyü, Kazanlı Köyü, Ilıpınar Köyü, Yoncalık Köyü, Dörtyol Köyü, Kümbet Köyü, Kaşıklı Köyü, Viranşehir Köyü, Harmantepe Köyü, Kaşıkçı Köyü, Çukurtepe Köyü, Çiftlikköy Köyü, Mollaşakir Köyü, Geçitli Köyü bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.