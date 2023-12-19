Kayseri’den eli boş dönüyor Rakibine 3-0 mağlup oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 3’ncü Lig temsilcisi Malatya Arguvanspor, Kayseri’de karşılaştığı Talasgücü Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip Talasgücü Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Düşme potasında yer alan Malatya Arguvanspor’da teknik heyette yapılan kan değişikliği ile umutlar artsa da alınan bu mağlubiyet mavi beyazlı ekibi çıkmaza soktu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 2’nci yarıda Akın Arıcan, Süleyman Çelik ve Taylan Özgür’den gelen gollerle rakibine mağlup olan Malatya Arguvanspor Kayseri’den eli boş dönüyor. Aldığı 9 puan ile ligde 14’ncü sırada bulunan Malatya Arguvanspor’un son sırada bulunan Tarsus idman Yurdu ile arasında sadece 3 puan bulunuyor.

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Ligdeki kötü gidişat nedeni ile teknik heyette kan değişikliğine giden mavi beyazlı ekip, Cemal Koç’un yerine Çağakan Kıran ile anlaştı. Almanya doğumlu Kıran ile çıkış yolu arayan Malatya Arguvanspor, çiçeği burnunda teknik direktörü ile puan kaybı serisini devam ettirdi. Sezona şampiyonluk provası ile başlayan Malatya Arguvanspor, ligin ilk yarısı bitmeden 3 teknik direktör değişikliği yaptı.

Sezona Okan Kopan ile başlayan mavi beyazlı ekip kısa bir süre önce Cemal Koç’u göreve getirdi. Cemal Koç yönetiminde de istediği sonuçları elde edemeyen Arguvanspor yaşanan puan kayıpları ile birlikte ligin dibine adeta demir attı. Bir çıkış yolu arayışına giren takım, göreve Almanya doğumlu ve futbol dalında başarılı bir geçmişe sahip olan Çağakan Kıran ile anlaştı.