Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Cavlak’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Talebe Sokak, No: 5, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yeter Yılmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, Esentepe Evleri 5 NO:96/12, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Arı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No:77, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Çağlar’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ahu Sokak, No: 3/4, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Dağ’ın taziye adresi: Karagözler Cami, Battalgazi,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Memur’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No: 36, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Kaynarca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanim Dolaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt,

87 yaşında vefat eden ve Konaktepe Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Bekir Yalçın’ın taziye adresi: Konaktepe Mahallesi, Kuluncak,

97 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanım Çiftci’nin taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt,

89 yaşında vefat eden ve Koldere Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen İmmi İpek’in taziye adresi: Koldere Mahallesi, Doğanyol”