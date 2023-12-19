Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Cavlak’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Talebe Sokak, No: 5, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yeter Yılmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, Esentepe Evleri 5 NO:96/12, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Arı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No:77, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Çağlar’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ahu Sokak, No: 3/4, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Dağ’ın taziye adresi: Karagözler Cami, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Memur’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No: 36, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Kaynarca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanim Dolaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Konaktepe Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Bekir Yalçın’ın taziye adresi: Konaktepe Mahallesi, Kuluncak,
97 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanım Çiftci’nin taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Koldere Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen İmmi İpek’in taziye adresi: Koldere Mahallesi, Doğanyol”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.