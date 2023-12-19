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‘Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı’ miniklerle buluşuyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı’, Hatay’ın 15 ilçesinde miniklerle buluşuyor. Depremlerin çocukların üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç ile çocuklar keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.
‘Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı’ miniklerle buluşuyor mask
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Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı’, Hatay’ın 15 ilçesinde miniklerle buluşuyor.
Depremlerin çocukların üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç ile çocuklar keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.

Bu çerçevede düzenlenen aktivitelerde minikler yeteneklerini keşfederken çeşitli oyun oynadı ve boyama yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mobil aracın geçemediği yerlerde de miniklerin yaş ve gelişimlerine göre çeşitli aktiviteler düzenlediklerini de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Ara 2023 - 15:49 - Yaşam

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