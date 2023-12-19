Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Hava sıcaklığının 10 C olduğu basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.