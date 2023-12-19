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Yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

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Adana’da eski devlet hastanesinde çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken, depoda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.
Yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı mask
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Adana’da eski devlet hastanesinde çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken, depoda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler işçileri kurtarırken, depoda patlamaların meydana geldiği öğrenildi. Hastane önündeki Hacı Ömer Sabancı Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bütün binayı saran yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Ara 2023 - 15:43 - Asayiş

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