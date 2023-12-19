Hastaneye tedaviye götürülürken kazada yaralandı

Samsun'da hastaneye tedaviye giderken kazada yaralanan hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, Alaaddin Ünlü idaresindeki 55 BDK 56 plakalı otomobil ile Nuri Çürükoğlu yönetimindeki 55 ALC 638 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarptı. Kazada, otomobilde bulunan ve hastaneye tedaviye götürülen Fadime Çağla yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.