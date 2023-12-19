Hastaneye tedaviye götürülürken kazada yaralandı

Samsun'da hastaneye tedaviye giderken kazada yaralanan hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, Alaaddin Ünlü idaresindeki 55 BDK 56 plakalı otomobil ile Nuri Çürükoğlu yönetimindeki 55 ALC 638 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarptı. Kazada, otomobilde bulunan ve hastaneye tedaviye götürülen Fadime Çağla yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı