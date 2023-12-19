Kış mevsiminde çiçek açıp meyve verdi, görenleri şaşırttı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir erik ağacı ‘yalancı bahara’ aldanıp çiçek açarak meyve verdi.

Ordu’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahar diye adlandırılan sıcak ve güneşli havaya aldanan erik ağacı, çiçek açıp meyve verdi. Ağacın meyve verdiğini gören vatandaşlar şaşırırken, daha önce kış mevsiminde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söylediler.

"Erikleri görünce şaşırdık"

Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki bulunan ağacın kış mevsiminde meyve verdiğini görünce şaşırdığını belirten İsmail Boşcu,

“Bahar aylarında erken gelen sıcaklıklar nedeniyle mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama aralık ayında erik ağacının meyve verdiğini hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek bizi şaşırttı. Şuana kadar henüz kar yağmadı, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bundan dolayı ağacın meyve verdiğini düşünüyorum”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı