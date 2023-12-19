Kars’ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 11 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; suç eşyasının satın alınması, Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezası olan O. K. (28), kasten yaralama suçundan 4 yıl 24 gün hapis cezası bulunan M. K. (24), bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U. A. (36) ,konut dokunulmazlığını ihlal etme mala zarar verme suçlarından 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ü. G. (32), basit yaralama suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan R. E. (41), ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B. D. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yine haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi de yakalanarak gözaltına alınırken şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı