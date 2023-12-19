Tüm sinemalarda; “Malatya hariç” Sineması olmayan şehirde film reklamları yapılıyor

Depremlerle birlikte Malatya’da hizmet veren 2 sinema şirketi 10 aydır kapalı ancak buna rağmen şehrin en işlek cadde ve sokaklarında vizyondaki filmlerin afiş ve posterleri yer alıyor. Vatandaşlar ise sineması olmayan şehirde film reklamlarının yapılmasını anlamsız ve gereksiz buluyor.

6 Şubat tarihli depremlerin ardından 10 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen Malatya’da hala vatandaşların günün stres ve yoğun iş temposundan uzaklaşabileceği ve aynı zamanda kültürlenerek sosyalleşebileceği bir ortam veya etkinlik bulunmuyor. Hal böyle olunca vatandaşlar tatil günlerinde alışveriş merkezlerine akın ediyor.

Depremin yerle bir ettiği Malatya’da hayat yavaş yavaş normalleşmeye başlasa da sinema solanları hala kapalı. Deprem nedeniyle kapanan, önceleri eylül ve ekim aylarında açılması beklenen sinema salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Sinemalar kapalı iken gösterime giren filmlerin afişleri otobüs durakları ve reklam panolarında yer alıyor. Vatandaşlar ise sinema salonları kapalı olan bir şehirde bu tür reklamların olmasını çok gereksiz ve anlamsız buluyorlar.

Malatya’da şehir merkezinde bulunan Yeşil Sinema ve Malatya Park AVM’de bulunan Avşar Sinemasının ne zaman hizmet vermeye başlayacağı ile ilgili net bir bilgi bulunmasa da yetkililer ocak ayına işaret ediyor.