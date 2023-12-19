Malatya’da yakalandı Roma Dönemine kadar gidiyor

Malatya’da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait 5 heykel ele geçirildi. İl Jandarma ekipleri, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekiplerinin yapmış oldukları operasyonlarda Darende ilçesinde, bir evde 5 adet tarihi eser heykel ele geçirildi.

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Darende ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4’ü mermer, 1’i bronz 5 heykel ele geçirildi. Bir zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı