“Reklam belediyeciliği değil, yatırım belediyeciliği yapan başkanıma teşekkür ediyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiği yatırımları gezdi. Başkan Güder’in de eşlik ettiği gezide MHP İl Başkanı Gökhan Gök,

“Reklam belediyeciliği değil, yatırım belediyeciliği yapan kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Gökhan Gök, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ve İl Yönetim Kurulu ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından hayata geçirilen yatırımları gezdi.

BİRÇOK PROJE ALANI GEZİLDİ

Yatırım ve hizmet turu çerçevesinde MHP Yönetimi, Selçuklu Mahallesi’nde hayata geçirilen yürüyüş yolları, piknik alanları, macera parkı, seyir terası, şelale, tırmanma duvarı, amfi tiyatro ve çevre düzenlemesiyle göz dolduran Derme Deresi Projesi’ni, Şehit Fevzi Kentsel Dönüşüm alanını, Battalgazi İlçesinde yapılan peyzaj ve park düzenlemelerinde kullanılan peyzaj bitkileri ve fidanların yetiştirildiği Fidanlık alanını, tarihi dokuya uygun olarak düzenlenen Eski Malatya Meydanı ile 150 bin metrekarelik alanda düzenlemesi yapılan ve Malatyalıları sahille buluşturan, ilçeyi turizm cennetine dönüştürecek olan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’ni de gezerek bilgiler aldılar. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de eşlik ettiği gezide MHP yönetimi yapılan yatırımların ilçeye katma değer kattığını vurguladılar.

“BELEDİYE İNSANLARI MEMNUN ETME SANATI DEMEK”

Kırkgöz Sahil Parkı’nda MHP İl Yönetimiyle sohbet eden Başkan Güder, Cumhur İttifakı’nın liderlerine yaraşır bir şekilde belediyecilik anlayışını ilçede gerçekleştirdiklerini söyleyerek,

“Belediye, hizmet demek. Fiziki şartları güzelleştirmek, insanları memnun etme sanatı demek. Geldiğimiz ilk günden bu yana Cumhur İttifakı’nın liderlerine yaraşır bir şekilde belediyecilik anlayışını Battalgazi’de ortaya koyma adına çaba, gayret sarf ettik. Çok sıkıntılı süreçler geçirdik. 2019’dan sonra yapmış olduğumuz bir çalışmayla aylık 600 bin lira kâra geçtik. Hazineden yer aldık ve buraları ıslah etmeye çalıştık. Islah ederken Kırkgöz Sahil Parkı’mızda yapmış olduğumuz duvarların taşlarının hepsini oradan çıkardık. Ortaya güzelliklerin çıkmasına vesile olduk. Buradaki arkadaşlarımın emeği ve desteğiyle yaptık. Gerek önceki il başkanımız olsun, gerekse şu anki il başkanımız Gökhan Başkanımız olsun, gerekse Battalgazi ilçe başkanımız çalışmalarımızda bize hep destek oldular. Bize çalışmalarda ayna oldular. Onlara, burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. 5 yılı hep birlikte güzel çalışmalarla bitirdik”

açıklamalarında bulundu.

“ÇARŞI MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANDI”

Kentsel dönüşüm planlarından da bahseden Başkan Güder,

“Çarşı merkezinin yapımına başlandı. İnşallah 5 bin ticari alanımız önümüzdeki güz sonunda teslim edilecek. Bakanlıklarla sürekli görüşme halindeyiz. Bakanımızın son gelişinde Battalgazi’de 15 bin tane konutun yapılması sözünü aldık. Konutun yapımını, yerinde dönüşümü 15 binle sınırlı bırakmayacağız. 15 bin konutun yapılacağı alanlar Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi’nin sağı solu, Hasan Varol, Ferhadiye, Yeni Hamam’ın olduğu yerler, Emeksiz’in alt ve üst şeridi komple yenilenecek, Niyazi Mısri komple yenilenecek. Biz şu anda çalışmamızı nihayetlendirmek üzereyiz. Özellikle Cezmi Kartay’ın bulunmuş olduğu Küçük Hüseyinbey Mahallesi’nin dönüşüm projesini arkadaşlarımız hazırladılar. Şire Pazarı’nın karşısındaki Sancaktar Mahallesi, Kırçuval Mahallesi, Akpınar Mahallesi’nde yerinde dönüşüm yapılması için arkadaşlarımız projesini Ankara’ya götürdüler. Hedefimiz, Battalgazi’de yerinde dönüşümle en az 25 bin konutun devlet eliyle yapılmasını sağlamak. Bunun uğraşını veriyoruz; vermeye devam edeceğiz. Hepimizin bu dönüşümün olması için, birlik beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. İnşallah kısa sürede vatandaşlarımızın çoğunun evine kavuşmasını sağlamış oluruz”

dedi.

“YOLUN SONUNA KADAR YANINDA YÜRÜMEKTEN ONUR DUYACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİM”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök gezdiği yatırımlardan bahsederek,

“Sayın başkanımızın çalışmalarını gezerken bizler belediyeciliği sadece kaldırım ve yol yapmadan münhasır olduğunu sanıyorduk. Bugün burada bir reklam belediyeciliğiyle değil, yatırım belediyeciliğiyle karşı karşıyayız. Kıymetli başkanıma bu algıyı değiştirdiğiniz, Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun bir şekilde, Malatya’nın depremlerin izinden kurtulması noktasında bu yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Belediyecilik anlayışında tüm algılar tamamen değişmiş. Sosyal belediyecilik, turizm belediyeciliği, yatırım belediyeciliği anlayışında ciddi bir belediyecilik yapısıyla karşı karşıyayız. Bir yere talip olmak ayrı, layık olmak ayrı. Bulunduğunuz makamın görevini tamamıyla, layıkıyla yerine getirdiğiniz için şahsım adına ayrıca siz başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ruhuna uygun adaylarla yola çıkacağız. Bu süreç içerisinde Osman başkanımın karşısındaki rakiplerinin işi gayet zor görünüyor. Burada söylenip de yapılmayan bir şeyin olmadığını görüyoruz. Belediyecilik anlayışında yeni bir Malatya’nın yaratılmasında ve nitelikli göçün önüne geçilmesi noktasında şahsınız ve ekibinizle birlikte elinizi değil gövdenizi taşın altına koymuş bulunmaktasınız. Bu anlamda da bundan sonraki alacağınız yolda sizlere başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı paydaşı olarak da il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte yolun sonuna kadar yanında yürümekten onur duyacağımızı belirtmek isterim”

dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İçe Başkanı İlhan ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ise, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in süreç içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hizmetler için kendisine teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN