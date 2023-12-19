Başkan Çınar kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yapılan organizasyonla İnönü Üniversitesi Kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere moral ziyaretinde bulundu. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Çınar, üniversite öğrencilerinin hedeflerinin Türkiye Yüzyılına güçlü ve kalıcı değerler kazandıracağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile birlikte İnönü Üniversitesi Kütüphanesine giderek, burada sınavlara hazırlanan öğrencilere başarı dileklerini iletti.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE PAKETLERİ VERİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyareti sırasında Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve içerisinde termoslu kupa bardak, çerez, çay ve kahvenin olduğu hediye paketlerini öğrencilere dağıttı. Öğrencilerde ziyaretin yanı sıra hediyelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sundular.

Eğitime yönelik desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar dilediler.

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen,

“Öğrencilerimizin en yoğun dönemi, sınavlara hazırlanıyorlar. Vize sınavlarının yanı sıra KPPS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizde buraya gelerek ders çalışıyorlar. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile beraberindeki heyete bu nazik ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMA AZMİ VE GAYRETİNİ BİZLER HER ZAMAN TAKDİRLE KARŞILIYORUZ”

Üniversite hayatının önemli bir eğitim süreci olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Yeşilyurt Kent Konseyimiz tarafından yapılan organizasyonla İnönü Üniversitesi Kütüphanesinde vize sınavlarının yanı sıra KPSS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi ziyaret ederek başarılar diledik. Öğrencilerimiz yoğun bir çalışma döneminden geçiyorlar, Rabbim hepsinin yardımcısı olsun, emeklerinin karşılığını versin inşallah. Öğrencilerimizin çalışma azmi ve gayretini bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Bizler her zaman ve her türlü durumda öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz, onların rahat ve güzel ortamlarda sınavlara ve derslerine çalışmaları için desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bugün ki ziyaretimiz ile de öğrencilerimize moral vermeye çalıştık. Öğrencilerimizin ilimde, irfanda, bilimde ve teknoloji alanında yapacakları çalışmalar ve belirledikleri hedeflere ulaşmaları hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılına ayrı bir değer ve güç katacaktır. Türkiye Yüzyılının en güçlü kaynağı ve dayanağı öğrencilerimizin başarıları olacaktır”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN