- Asayiş

Malatya’da korkunç kaza 3 İtfaiye aracı müdahale etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya İnönü Caddesi Sanayi Kavşağı alt geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre kazaya 3 araç 12 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Verilen ilk bilgilere göre ise kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Malatya’da korkunç kaza 3 İtfaiye aracı müdahale etti mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya İnönü Caddesi Sanayi Kavşağı alt geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre kazaya 3 araç 12 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Verilen ilk bilgilere göre ise kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sanayi Kavşağında meydana gelen kazaya 3 araç ve 12 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralıların bulunduğu kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında ise kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: BÜLTEN
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayiş, kaza, yaralı, malatya inönü caddesi, trafik kazası, Sanayi Kavşağı

19 Ara 2023 - 13:37 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL