Tunceli ve Elazığ’da yaşanacak

FIRAT EDAŞ elektrik, Tunceli ve Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi, Yemişlik Köyü Pürüntüz Mezra, Yemişlik Köyü Yemişlik, Gümüş Kavak Mahallesi, Yemişlik Köyü Yeniköy Mezra, Aksaray Mahallesi, Yemişlik Köyü Karasu Mezra, Yemişlik Köyü Gedenek Mezra, Yemişlik Köyü Yadigar Mezra, Hicret Mahallesi, Sürsürü Mahallesi, Yemişlik Köyü Sipahi Mezra, Ataşehir Mahallesi, Yemişlik Köyü Meryem Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesi, Sarıçubuk Köyü Sarıçubuk, Yemişlik Köyü Yeniköy Mezra, Cipköy Köyü Cipköy(Merkez) Mevkii, Uzuntarla Köyü Uzuntarla(Merkez) Mevkii, Harmantepe Köyü, Harmantepe(Merkez) Mevkii, Pelteköy Köyü Pelteköy(Merkez) Mevkii, Avcılı Köyü Avcılı(Merkez) Mevkii, Poyraz Köyü Merkez Mevkii, Alpağut Köyü Alpagut(Merkez) Mevkii, Alaca Köyü Alaca(Merkez) Mevkii, Çöteli Köyü Çöteli(Merkez) Mevkii, Şahinkaya Köyü Şahinkaya, Üniversite Mahallesi, Ataşehir Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Hasbey Köyü bölgesine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tohumlu Köyü Tohumlu, Tohumlu Köyü Şoş Mezra, Ürünveren Köyü Ürünveren, Ballıca Köyü Ballıca, Tadım Köyü Tadım, Sarıyakup Köyü Sarıyakup, Yalnız Köyü Yalnız, Zafer Mahallesi, Sarıyakup Köyü Kumlukbağları Mezra, Hürriyet Mahallesi, Kuyulu Köyü Kuyulu, Yalnız Köyü Venk Mezra, Sarılı Köyü Sarılı, Tohumlu Köyü Karaman Mezra, Akmezra Sahil Önü Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Cumhuriyet, Yeni Mahallesi, Gülpınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi Hoşköy Köyü Hoşköy, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Kıraçköy Köyü Kıraç, Kıraç Mahallesi, Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra, Kıraçköy Köyü Kireçli, Dereboğazı Köyü Dereboğazı(Merkez) Mevkii, Mollakendi Mahallesi, İkitepe Köyü İkitepe(Merkez) Mevkii, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kuyulu Köyü Kuyulu, Doğankuş Köyü Doğankuş(Merkez) Mevkii, Güntaşı Mahallesi Yedigöze Köyü Yedigöze, Yenice Mahallesi, Karşıbağ Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Cevizdere Köyü Kuşcu Mezra, Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Gözebaşı Köyü Gözebaşı, Tadım Köyü Tadım, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Acıpayam Köyü Acıpayam, Alıncık Köyü, Dedeyolu Köyü, Sanayi Mahallesi, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Günbalı Köyü Molla Hüseyin, Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Gözeli Köyü Esaflar, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra, Dereboynu Köyü, Oymaağaç Köyü Oymaağaç, Karataş Köyü Karataş, Göllü Bağ Mahallesi, Ala Yaprak Mahallesi, Beşoluk Köyü Beşoluk, Beydalı Köyü Beydalı, Erbildi Köyü Erbildi, Obuz Köyü Obuz, Kurtdere Köyü Kölemehmet Mezra, Kurtdere Köyü Çolaklı Mezra, Kurtdere Köyü Kabakçılar Mezra, Kurtdere Köyü Koparoğlu Mezra, Serince Köyü Serince, Beşoluk Köyü Bük Mezra, Kurtdere Köyü Ekinli Mezra, Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bekçitepe Köyü Durak Mezra, Bekçitepe Köyü, Sanayi Mahallesi, Günay Köyü, Cevizdere Köyü Cevizdere, Cevizdere Köyü Sulaf Mezra, Cevizdere Köyü Kuşcu Mezra, Olgunlar Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Hazar Mahallesi, Bekçitepe Köyü Yaylaevleri Yayla Evleri, Bekçitepe Köyü Doğanlar Mezra, Haftasar Köyü Değirmen Önü Mezra, Haftasar Köyü Nahal Mezra, Yedikardeş Köyü Merkez Mevkii, Haftasar Köyü Moğal Mezra, Haftasar Köyü Merkez Mevkii, Haftasar Köyü Karlık Mezra, Kürkköy Köyü Karşılan Mevkii, Kürkköy Köyü Ağılözü Mezra, Soğukpınar Köyü, Kürkköy Köyü Huğ Üzü Mevkii, Kürkköy Köyü Çöl Dere Mevkii, Kürkköy Köyü Tuztaşı/değirmen Yayla Evleri, Kürkköy Köyü Eski Bağlar Yayla Evleri, Kürkköy Köyü, Soğukpınar Köyü Omolar Mezra, Yedipınar Köyü, Dereboğazı Köyü Dereboğazı(Merkez) Mevkii, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kürkköy Köyü Göl Önü Mevkii, Günay Köyü Yeniköy Mezra, Cevizdere Köyü Gölkenarı Mezra, Dedeyolu Köyü, Kavakköy Köyü, Gölardı Köyü Hacıali Mezra, Gölbaşı Mahallesi, Dörtbölük Köyü Cellatlar Mezra, Kösebayır Köyü Atayurdu Mezra, Kösebayır Köyü, Kösebayır Köyü Yazı Mezra, Çevrimtaş Köyü Yayla Evleri Mevkii, Nergize Köyü, Uslu Köyü, Dörtbölük Köyü Suludere Mezra, Dörtbölük Köyü, Dikmen Köyü, Kayapınar Köyü, Kültür Mah., Akseki Köyü, Kılıçkaya Köyü, Kalaba Köyü, Üğrük Köyü, Üğrük Köyü Canbek Mezra, Çatakkaya Köyü, Çatakkaya Köyü Söğütler Mezra, Karaçalı Mahallesi, Doğanbağı Köyü, Çevrimtaş Köyü Merkez Mevkii, Aşağıçanakçı Köyü, Hacılar Köyü, Sürek Köyü Gölcük Mevkii, Sürek Köyü Göl Mezrası Mezra, Sürek Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Günbağı Köyü bölgesine,
Yarın 12.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi, Yemişlik Köyü Pürüntüz Mezra, Yemişlik Köyü Yemişlik, Gümüş Kavak Mahallesi, Yemişlik Köyü Yeniköy Mezra, Aksaray Mahallesi, Yemişlik Köyü Karasu Mezra, Yemişlik Köyü Gedenek Mezra, Yemişlik Köyü Yadigar Mezra, Hicret Mahallesi, Sürsürü Mahallesi, Yemişlik Köyü Sipahi Mezra, Ataşehir Mahallesi, Yemişlik Köyü Meryem Mezra bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyecek.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.