19 Ara 2023 - 13:32- Gündem

Tunceli ve Elazığ’da yaşanacak

FIRAT EDAŞ elektrik tarafından Tunceli ve Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FIRAT EDAŞ elektrik Tunceli ve Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.