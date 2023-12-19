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Tırda 85 kaçak göçmen yakalandı

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Ağrı’da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı. Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, İran’dan Türkiye’ye çinko sülfür konsantresi getiren İran uyruklu D.A. isimli tır sürücüsünün Doğubayazıt Gürbulak köyünden araca düzensiz göçmen yükleyeceği ve Sakarya’ya götüreceği bilgisi edinildi.

Tırda 85 kaçak göçmen yakalandı mask
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Ağrı’da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.
Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, İran’dan Türkiye’ye çinko sülfür konsantresi getiren İran uyruklu D.A. isimli tır sürücüsünün Doğubayazıt Gürbulak köyünden araca düzensiz göçmen yükleyeceği ve Sakarya’ya götüreceği bilgisi edinildi. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı’da Şeker Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda yapılan aramada 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Ara 2023 - 13:27 - Asayiş

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