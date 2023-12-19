Tırda 85 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı’da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.
Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, İran’dan Türkiye’ye çinko sülfür konsantresi getiren İran uyruklu D.A. isimli tır sürücüsünün Doğubayazıt Gürbulak köyünden araca düzensiz göçmen yükleyeceği ve Sakarya’ya götüreceği bilgisi edinildi. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı’da Şeker Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda yapılan aramada 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.