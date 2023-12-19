190 çocuk ilk defa müze ile tanıştı

Batman Valiliği öncülüğünde dezavantajlı çocuklar için başlatılan proje dahilinde Kozluk ilçesinde 190 çocuk, Batman Müzesini gezdi.
Valilik koordinasyonunda, kamu kurumlarınca ortaklaşa yürütülen "Bizde Taraftar Olalım, Bende Varım Projesi’’ dahilinde bu hafta sonu organize edilen etkinlikte Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünden 190 çocuk, Batman'a götürülerek, müze gezdirildi. Ardından İl Özel İdaresinde yemek yedirilen çocuklar, 19 Mayıs Spor Salonunda oynanan bedensel engelliler basketbol müsabakasını izleyip, gönüllerince eğlendi. Köy okullarından çocukların sosyalleşmeleri ve güzel bir gün geçirmeleri amacıyla eğitim öğretim sezonu boyunca her hafta sonu Batman’da oynanan maçlara getirilmesine devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.