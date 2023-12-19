Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ADB 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.