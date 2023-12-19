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Refüje çarpıp karşı şeride uçtu

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Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Refüje çarpıp karşı şeride uçtu mask
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Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ADB 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, kaza, Trafik, kazası, Çaydaçıra Mahallesi

19 Ara 2023 - 13:22 - Asayiş

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