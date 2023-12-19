19 Ara 2023 - 11:45 - Gündem

Diyarbakır dikkat! 150 mahalle etkilenecek

Dicle elektrik tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Dicle elektrik Diyarbakır’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.