Diyarbakır dikkat! 150 mahalle etkilenecek

Dicle elektrik, Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 07.00 ila 22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, Fevzi Çakmak, Bagür, Yeşilköy, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar, İstasyon bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 20.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fatih, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Kavurmaküpü, Bahçekaşı bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Sazlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Dibektaş, Saray, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Akkoyunlu, Sarıbalta, Örenkuyu, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Değirmenli, Petekkaya, Karataş, Karamusa, Sarıca, Aynalı, Çukur, Tepe, Sine, Kalecik, Kala, Akçörten, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Alakoç, Konuksever, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Armağantaşı, Başarı, Alabuğday, Recep, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Çalıtepe, Yoğun, Bayat, Bircemal, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Kartaltaşı, Baykal, Yeşilova, Toplu, Eskibağ, Bademli, İkiçeltik bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karşıyaka Bölgesine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Üzümlü, Meydan, Uğrak bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Uluçeşme, Başköy, Döğer, Sergenli, Tepebaşı, Acar, Bozoba, Kocaalan, Pınar, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Tepe, Uğrak, Arıköy bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kocaalan bölgesine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Sergenli, Baturköy, Bademli, Durabeyli, Dedeköy, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü, Anıl, Yukarıturalı, Çardaklı, Sergen, Kaledibi, Abacılar, Serenköy, Kalaba, Topçular, Yayvan, Soylu, Okurköy, Uzunlar, Gürbüz, Kırım, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Akçayurt, Süslü, Kuyular, Veziri, Duru bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Sergenli, Baturköy, Bademli, Durabeyli, Dedeköy, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü, Çardaklı, Sergen bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt bölgesine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz bölgesine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu, Fırat, Peyas bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik bölgesine,
Yarın 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yenişehir, Kaya bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı, Muradiye, Yukarıturalı, Kaledibi, Ecemiş, Abalı, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Çeper, Hedik, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Örtülü, Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Alıncak, Akbaş, Kocalar bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 20.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yeşilköy, Köprübaşı bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yeşilköy, Köprübaşı bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.