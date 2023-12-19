Şehrin ortasındaki silah sesinin kaynağı çözüldü

Emniyet güçlerinin yapmış olduğu ilk görüşmede 19 yaşındaki T.Y.S. isimli şahsın kimseyle husumetinin olmadığını ve olayı kimin yaptığını görmediğini beyan ettiği bildirildi. Bunun üzerine olay yerinde incelemelerde bulunuldu ve 2 adet kartuş bulundu.

YAPILAN SORUŞTURMA NETİCESİNDE YAKALANDI

Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde M.H. (21) isimli şüpheli şahsın kısa sürede tespit edilerek yakalandığı açıklaması yapıldı. Olay ile ilgili çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Bülten