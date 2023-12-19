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Şehrin ortasındaki silah sesinin kaynağı çözüldü

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Geçtiğimiz günlerde saat 21.30’da Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Öğretmenler Ortaokulu yanında silah sesleri duyuldu. Emniyet güçlerinin yapmış olduğu "Silahla yaralama" anonsu üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri 19 yaşındaki bir şahsın sağ bacağından ve ensesinden saçma mermisiyle yaralandığı görüldü.
Şehrin ortasındaki silah sesinin kaynağı çözüldü mask
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Emniyet güçlerinin yapmış olduğu ilk görüşmede 19 yaşındaki T.Y.S. isimli şahsın kimseyle husumetinin olmadığını ve olayı kimin yaptığını görmediğini beyan ettiği bildirildi. Bunun üzerine olay yerinde incelemelerde bulunuldu ve 2 adet kartuş bulundu.

YAPILAN SORUŞTURMA NETİCESİNDE YAKALANDI

Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde M.H. (21) isimli şüpheli şahsın kısa sürede tespit edilerek yakalandığı açıklaması yapıldı. Olay ile ilgili çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Bülten
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19 Ara 2023 - 11:30 - Asayiş

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