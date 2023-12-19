Bir zamanlar popülerdi; şimdi yüzüne bakan yok

Şark köşelerinin genellikle vakıf, yurt, belirli iş yerlerine ve balkonlara konulmak için tercih edildiğini belirten esnaf Mehmet Orhan, fiyatların ise 2 bin 500 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişiklik gösterdiğini kaydetti. Orhan,

“Satışlarımız şu an yok denecek kadar az, eski satışlarımızın yanından bile geçmiyor. Çok aşırı bir iş yok, kazançta yok”

dedi.

Deprem sonrası süreçte hem işsizlik hem de yersizlik sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf Orhan, şimdilerde konteynerde satış yapmaya başladığını kaydetti.

“NİSAN AYINDA BAŞLIYOR”

Şark köşelerinin fiyatları hakkında bilgi veren esnaf Orhan,

“Şark köşelerinin fiyatları 2 bin 500 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişiyor. Teklemeler, süngersizler bin 200-bin 300 TL arasında değişiyor. Minder, yastığı, kolluğu iyi dediğimiz birinci sınıf sert süngerli şark köşeleri 2 bin 750 lira, yumuşak sünger olursa onlarda 2 bin 250 lira. Satışlarımız şu an çok fazla yoktur eski satışlarımızın yanında bile geçmiyor, eskiye oranla yarı yarıya kadar düştü. Çok aşırı bir iş yok, kazançta yok. Fiyatlar yüksek. Aldığımızı yerine koyamıyoruz, fiyatlar böyle giderse daha da zorlanacağız. Şark köşelerine talep ekseri nisan ayından sonra başlıyor 12. aya kadar devam ediyor ama şu an depremden dolayı satış yok. Genellikle vakıflar ve yurtlara, belirli iş yerlerine ve balkonlara konulmak için tercih ediliyor. Ayrıca bunların kilimleri de var. Onlar fiyata dahil değil, 6 metrekaresi şu an bin 800 lira, 4 metrekareleri de bin lira”

şeklinde konuştu.

“İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

6 Şubat depreminin ardından konteynerde hizmet vermeye başladığını kaydeden esnaf Orhan,

“Depremden önce yerimiz Akpınar’daydı, depremde yıkıldı Selçuklu Mahallesi’nde bir konteyner verdiler şu anda burada idare etmeye çalışıyoruz. Tabi ki burası çarşı gibi olmaz ama yerimizi bilen eski müşterilerimiz geliyor onun dışında gelen yok. Deprem sonrası belediyeler tarafından yapılan konteyner çarşılar kalabalık ama bu semtte ve sakin yerlerde çok bir kalabalık yok. Böyle olunca da doğal olarak satışlar yok denecek kadar az oluyor. Esnaf olarak depremde en çok sıkıntıyı çeken biziz. Hem işsizlik hem yersizlik sorunu ile karşı karşıya kaldık ama şu an için hayata tutunmaya çalışıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Özellikle pandemi döneminde oldukça popüler olan şark köşeleri; sedir, minder, yere sermek veya duvara asmak için kullanılan kilimlerden oluşuyor.