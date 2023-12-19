“Belgesi olmayanların bu işi yapmaması gerekiyor”

Moto kuryelerle ilgili yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi noktasında sıkıntıların yaşanabileceğini belirten Malatya Kuryeler Dernek Başkanı Cihan Burak,

“Çok güzel bir karar; ama bunun hayata geçirilmesinin bayağı uzun bir zaman alacağını düşünüyorum”

dedi.

Yeni düzenleme ile birlikte kuryelerin gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmaması ile birlikte kazaların da en aza indirilmesi hedefleniyor.

“BELGESİ OLMAYANLARIN BU İŞİ YAPMAMASI GEREKİYOR”

Yeni düzenlemenin yürürlüğe konulabileceğini düşünmediğini söyleyen Burak,

“Bunun yürürlüğe konulabileceği sanmıyorum; çünkü denetleme aşaması sıkıntılı olacak. Bunu kim, hangi aralıklarla denetleyecek? İşletmeler kuryelere baskı yapmaya devam edecekler. Bunun pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum çok güzel bir karar; ama bunun hayata geçirilmesinin bayağı uzun bir zaman alacağını düşünüyorum. Bir de bu düzenleme ile motorlara 10 yaş şartı getirildi. Kuryenin üzerinde kurye yazısı yer alıcak. Bunlardan ziyade en önemlisi, bundan önceki süreçte alınan bir karar vardı, B sınıfı ehliyetle 125cc’ye kadar motor kullanılabilecekti burada büyük bir risk var. Şu an alınmış olan karardan ziyade daha önce alınmış olan kararlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Şu an motor sürmeyi bilmeyen bir kişi B sınıfı ehliyeti var, hevesleniyor motor alıyor, kuryelik yapayım diyor. Burada büyük bir risk var. Özellikle mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin kesinlikle bu meslekten uzak kalmaları gerekiyor. Bu yönetmelikte mesleki yeterlilik belgesi de yer alıyor fakat mesleki yeterlilik belgesinin daha sıkı denetiminin olması lazım. Kuryenin üzerinde kurye yazısının bulunması, iş yerinin kuryeye baskı yapmasından ziyade mesleki yeterlilik belgesi olmayanların bu işi yapmaması lazım”

şeklinde konuştu.

“HERKES EKMEĞİNİ KAZANMAK İÇİN BU İŞİ YAPIYOR”

Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenleme ile artık gönderilerin hasar durumundan da kuryeler sorumlu tutulacak. Bu noktada işletmelere ve kuryelere tavsiyelerde bulunan Cihan Burak,

“Normalde olması gereken bu fakat şöyle bir durum var, işletme ürünü doğru paketledi mi?, İçeriğine ne koydu? Bunlarla ilgili detaylı bilgiye kuryeye vermesi lazım, işletmeler paketleme aşamasında ‘Biz ürünü kuryeye sağlam teslim ettik’ diye görsel alması lazım. Olası bir durumda kurye ile kanuni bir karşılaşma yaşanırsa işletmenin de bunu ürünü sağlam verdiğini beyan etmesi gerekiyor. Bu durumda işletmeler kuryeye teslim ettiği ürünlerin görselini alıp, teslimat yapılıncaya kadar bunu muhafaza altına almaları lazım. Bir kaza olursa zaten kayıp sigorta şirketinden temin edilebilir ama kaza olmadığı halde kurye ürüne neden zarar versin. Herkes ekmeğini kazanmak için bu işi yapıyor. Ürün sadece kaza durumunda zarar görür”

ifadelerine yer verdi.

“30 DAKİKA MAKUL BİR SÜRE”

Yeni düzenleme ile birlikte kuryeler bir süre kısıtı olmadan paketleri teslim edebilecekler. Bu noktada kuryelere gidiş süresi kadar dönüş süresi verilebileceğini dile getiren Burak,

“Aslında her ürün için şu an 30 dakika süre makul bir süre ama işletmeler kuryeye tek paket vermiyor, 2-3 paket veriyor kurye bu paketleri teslim edene kadar 90 dakika geçiyor. Hal böyle olunca 45-50 dakikadan sonrada tüketici halkı olarak ‘Ürünüm nerede kaldı?’ diye baskı yapıyor. Kurye tek paket alsa zaten problem yok ama iki paket, yeri geliyor 4 paket veriliyor kurye bunların hepsini yarım saat içerisinde teslim etmek zorunda kalıyor. Baskı ve mobbing burada oluşuyor. Burada işletmenin kuryeye 2’den fazla paket vermemesi gerekiyor. Malatya için 30 dakika bir paket teslimi için makul bir süre. Malatya’nın hemen hemen her yerine 15 dakika da bir paket götürebilirsiniz, Maksimum 20 dakika. Malatya merkezden, üniversiteye motosiklet hız sınırını aşmadan 20 dakikada gidebiliyor”

diye konuştu.

DÜZENLEMENİN HAYATA GEÇMESİ İLE BİRLİKTE;

Teslimat süresine düzenleme yapılarak makul bir süre belirlenecek,

Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek,

Üründe meydana gelen hasardan kuryeler sorumlu tutulacak,

Yasaklı ürünler taşınmayacak,

Kuryelerin yeleklerin ‘KURYE’ yazısı yer alacak.