Tansiyonun tek çaresi bunlar!

Tansiyon hastalığının ömür boyu devam eden, ilaç tedavisi dışında bir tedavisinin olmadığını dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Ulu, önemli uyarılarda bulundu. Dr. Ulu, tansiyon için diyet, egzersiz ve ilacın çok önemli olduğuna dikkat çekerek,

“Tansiyon hastalığı teşhisi konulan kişilerin bir doktor belirleyip, ona sabit şekilde, belli aralıklarla başvurması gerekir”

dedi.

Tansiyon hastalığının çok sık görülen bir hastalık olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Ulu, tansiyonun toplumun hemen hemen yüzde 15’inde görüldüğünü söyledi.

“DÜNYADA KABUL EDİLEN SINIR 14/9 VE ÜZERİDİR”

Tansiyonun tanımını yapan Dr. Ulu,

“Tansiyon hastalığı şu demek: Vücudumuzun içinde bulunan kan damarlarındaki dolaşan sıvı kanın duvarlara yaptığı basınçtır. Bu belli bir seviye aralığında olmalıdır ve o aralıkları değişmemelidir. O aralıkların üstüne çıkarsa hipertansiyon hastalığı denir. Bu genelde dünyada kabul edilen sınır 14/9 ve üzeridir. Yaşar cinsiyete bağlı olarak biraz değişebilir ama genel genelde kabul gören 14/9 ve üstü olduğu zaman tansiyon ve bunun sebat ettiği görülürse tam olarak hipertansiyon teşhisi konusu”

diye konuştu.

“EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ YAŞ 60 YAŞ VE ÜSTÜDÜR”

Tansiyon hastalığını belirtilerini anlatan Dr. Ulu,

“Tansiyon hastalığını belirtisi yoktur. Belirtisizdir. O yüzden sinsi bir hastalık olduğu için bayağı geç teşhis edilebilir. Olanlarda baş ağrısı, özellikle enseden başlayan baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, kulak çınlaması, bazı kişilerde burun kanaması şeklinde belirtiler ortaya çıkabilir. Çok nadiren beyin kanaması şeklinde belirti verebilir. Aslında hipertansiyon hastalığı 15-16 yaşlara kadar düşmüş vaziyette. En sık görüldüğü yaş tabii 60 yaş ve üstüdür. Ama artık 30’lu yaşlarda bile hipertansiyonu çok sık görüyoruz”

dedi.

“BUNU BİR TEDAVİ DİYE DÜŞÜNMEK FAYDA VAR”

Hipertansiyonun genetik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Ulu,

“Hipertansiyon hastalığının genetik olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır. Ailesinde anne, baba, kardeşlerinde, hipertansiyonu olan birisinde tansiyon hastalığı sıklığı olmayan insanlara göre 3 kat fazladır” diyerek bu hastalığın tedavi şeklini de anlattı. Ulu, “Tedavisi var. Bir kere tansiyon hastalığı teşhisi konulan kişilerin bir doktor belirleyip, ona sabit şekilde, belli aralıklarla başvurması gerekir. Verilen tedaviyi düzenli, saati saatini alması gerekir. Tabii tansiyon hastasının hayat tarzında da değişiklikler gerekiyor. Bunların içerisinde eğer kiloluysa zayıflama, tuz diyetindeki tuz oranını kısıtlama, düzenli hızlı tempolu yürüyüş yapmak gerekiyor. Kas hareketleri, vücut kaslarının hareketi, kan basıncının düzenlenmesinde çok faydalı, egzersiz çok önemlidir. Diyet, egzersiz ve ilaç. Hepimiz tembeliz aslında. Çoğu insan tembel. Gerçekten bu çağda çok insan tembel. Yani hayat şartları bize buna zorluyor. Bir hastalığa sahipsek bu tembelliği biraz artık aşmamız gerekiyor. Çünkü bu yapacağımız şey hareketlilik, günlük 15 dakika hızlı tempolu yürüyüş yetiyor. Bu 15 dakikayı sabahları tansiyon ilacı içiyormuş gibi, bir tedavi yöntemi olarak düşünmek gerekiyor. Bu şekilde düşünürsek tembelliği biraz aşabiliriz. Yani bunu bir tedavi diye düşünmek fayda var”

şeklinde konuştu.

“HİPERTANSİYON DİĞER HASTALIKLARDAN OLDUKÇA FARKLI”

Hipertansiyon hangi hastalıklara neden olabileceğini açıklayan Uzman Dr. Ulu,

“Hipertansiyon diğer bütün organ hastalıklarından farklı olarak, vücudumuzdaki organlarının hepsinin içinde yoğun kan damarları olduğunu düşündüğümüzde, hipertansiyonun bütün organları hasar verebileceğini kesinlikle bilmemiz lazım. Hipertansiyon bu açıdan diğer hastalıklardan oldukça farklı. Çünkü bir karaciğer hastalığı karaciğer hasar veriyor. Böbrek hastalığı, böbreğe hasar veriyor, ama hipertansiyon bütün organlara zarar verebilir. Bunların başında kalp-damar tıkanıklıkları, anjiyo gerektiren kalp-damar tıkanıklıkları, beyin damarlarında darlıklar ya da kanamalar, böbrek damarlarının hasarıyla böbrek yetmez, bacak damarlarının tıkanmasıyla bacakların kaybına kadar gidebilecek tıkanıklık hastalıkları gibi bütün organları ilgilendirebilen hastalıklar gelişebilirler”

söylemlerinde bulundu.

“DÜZENLİ TEDAVİYE ALIŞMALARI GEREKİYOR”

Hipertansiyon hastalarına çeşitli önerilerde de bulunan Dr. Ulu,

“Birincisi hastalarımız hipertansiyon hastalığı geçmeyeceğini, ömür boyu devam edeceğini bilmeleri gerekiyor. Buna kesin olarak emin olmaları lazım. Çünkü çoğu hastamız geçici bir hastalık diye düşünüp, birkaç ay ilaç kullanıp, tansiyonları normale gelince bırakıyorlar. Onun doğru olmadığından emin olmaları gerekir. İkincisi hastalarımız tansiyon hastası olduğunu kabul ettikten sonra düzenli tedaviye alışmaları gerekiyor. Doktorun verdiği ilaçların sayısı ne olursa olsun, bir, 2, 3 her hâlükârda bu ilaçların hepsiyle tek tek kullanması gerekiyor. Düzenli yürüyüşler, egzersizler, kilonun bir miktar kaybedilmesi, zayıflama ve tabii en önemlisi de 3 veya 6 ayda bir dahiliye uzmanına düzenli veya kardiyoloji uzmanına kontrol olmaları lazım”

ifadelerine yer verdi.

“YAN ETKİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Tansiyonun ilaç tedavisi dışında bir tedavisi olmadığını belirten Dr. Ulu,

“Tansiyonun ilaç tedavisi dışında maalesef bir tedavisi yok. İlaç tedavisi de çok iyi tedaviler olması lazım. Yani düşünün yirmi dört saatte bir tane tablet içerek tamamen kan basını normal olduğu bir hayata sahip olabiliriz. Çok iyi bir yöntem. İlaçların çok nadir yan etki ihtimali olan ilaçlar oluyor. Biz yan etkileri çok yakından takip ediyoruz. Biliyoruz çünkü. Bu konuda hastaları bazen ‘Şunu yapabilir’ diye uyarıyoruz. Bazen de bir şey olup olmadığa kontrole geldiğinde kan tahlili yaparak ondan emin oluyoruz. Genellikle ilk 3 ay içerisinde bir sorun olmuyorsa yeni bir yan etki gelişmez. Ömür boyu da bir yan etki gelişmez”

kelimelerini kullandı.

“ÖMÜR BOYU 10 DİŞ SARIMSAK YUTABİLECEK Mİ?”

Hastaneye gelmekten korkan ve ilaç kullanmayan hastaların sarımsak, limon gibi doğal yöntemlerle tansiyonlarını düşürdüğüne de değinen Dr. Ulu,

“Hipertansiyon ömür boyu devam ediyor. Ömür boyu devam eden bir hastalığın kesin çözümü olmadığından emin olduğumuza göre, yapmak istedikleri doğal yöntemler neyse, o yöntemleri ömür boyu yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım. Madem eminler ve bir işe yaradığını biliyorlar yapacaklarsa doğal bir yöntem ki, zaten tavsiye etmiyoruz, ömür boyu, sürekli devamlı yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım. Yani her gün, ömür boyu bir tane limon yiyebilecek mi? Ya da ömür boyu 10 diş sarımsak yutabilecek mi? Bundan emin olması lazım. Ayrıca bunların da susun bir tedavi yöntemi olmadığını biliyoruz”

açıklamasında bulundu.