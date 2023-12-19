Kasap Pazarı’nda eleman sıkıntısı mı yaşanıyor ?

Kasap Pazarı esnaflarının yer sorununun çözüldüğünü dile getiren Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, en büyük sorunlarının elaman bulamama ve et fiyatlarındaki yükseliş olduğunu ifade etti. Şu anda değil çırak usta bile bulamadıklarını belirten Küçer, et fiyatındaki artışın ne zaman olacağı tahmininde bulunarak,

“Benim tahminim et fiyatı 400-420 aralığına yükselir. Bu yükseliş de Ramazan ayına yakın bir dönemde gerçekleşir”

dedi.

Yeni yerlerinin yüzde 80’ininin tamamlandığını belirten Küçer, kalan eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Küçer,

“Esnaflarımızın bazı gelmedi. Onların gelmelerini de bekliyoruz. Her şey dört dörtlük olmaz. Yer konusunda Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Esnaflarımız da ellerini taşın altına koydu. Bizler hep beraber yeni yerimizi yaptık. Yeni yerimiz çok güzel oldu. Elbette ki biraz eksikliklerimiz var. Dükkânların, esnafların sıkıntıları var ama bunlar da zamanla giderilecek. Her şey birden bire dört dörtlük olmaz”

dedi.

“KARKAS ETİN KİLOSUNDA 10 LİRA BİR DÜŞÜŞ VAR”

Et fiyatlarındaki yükseliğe değinen Küçer,

“Et fiyatındaki yüksekliğin en büyük sebebi tekelcilik. 3-5 tane büyük firmanın kendi hayvanlarını yüksek fiyattan kesip, piyasaya sürmesinden kaynaklanıyor. Kendi hayvanlarını tükettikten sonra tekrar piyasadaki fiyatı geriye çekiyorlar. Aslında yükselen bir şey yok ama suni olarak bir artış oluyor. Bunun da önünü devletimizin kesmesi gerekiyor. Bizler esnaflar olarak buna bir şey yapamayız. Devletimiz de zaten bunun bilincinde. Bunun için Denetleme Kurulu kuruldu ve bu denetleniyor. Karkas etin kilosunda 10 lira bir düşüş var. Ancak düşüş tüketiciye yansımadı. Biz bir hayvanı 280 liraya kestiğimiz zaman etin kilosunu 400 liraya satmamız lazımdı. Biz 280 liradan hayvanı kestiğimizde de biz etin kilosunu 370-380 liradan sattık. Biz kendi kasaplarımızı kriter alıyoruz. Biz asla marketleri kriter almayız. Çünkü marketler bir ürüne 360 der, diğer ürünü 450’ye satarlar. Hâlbuki o da diğerleri gibi aynı üründür. Biz de hepsi aynı fiyat”

şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİMİZ ORTADA”

“Bizim asıl sorunumuz eleman bulamama sorunu” diyen Küçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sorun kasapları oldukça fazla etkiliyor. Bizden sonra çalışacak kimse yok. Ben çocukluğumdan bu yana kasabım. Bu benim baba mesleğim. Önceden her kasabın yanında 3 çırak olurdu. Şimdi bırakın çırağı, kasaplar usta bulamıyor. Diğer sorunumuz da et fiyatındaki yükseklik. Aslında bu sorun sadece Malatya’da değil Türkiye’nin genelinde var. Neden kaynaklandığı pek bilinmiyor sadece suni bir artış. Kimse bu konuda kasaplara fırsatçılık yapıyor diyemezler. Bize böyle bir itamda bulunanlar gelsinler, hesaplarımıza, kitaplarımıza baksınlar. Her şeyimiz ortada. Biz yüzde 20-30 kar marjıyla satış yapmamız lazım. Bu da devletin koymuş olduğu kar oranıdır. Bizim karımız yüzde 10’u bile bulmuyor. Bizim için fırsatçılık yapıyor diyenler gelip hesap kitabımıza bakabilirler. Aksi bir şey bulurlarsa istedikleri fiyattan et vereceğiz.”

“GELECEK AYLAR SIKINTILI DÖNEM”

Et fiyatlarına ilerleyen zamanlarda zam geleceğini belirten Küçer,

“Gelecek aylarda Ramazanlığa gireceğiz. Bu herkesin malumu et fiyatı Ramazan ayından önce yükselir. Bir süre böyle devam eder. Sonra Kurban Bayramında da bir yükseliş olur. Sonra standart şeklinde devam eder. Gelecek aylar sıkıntılı dönem. Asgari ücret artışı olacak, Ramazan ayı olacak. Asgari artışın artışı demek esnaf için BAĞKUR’un ve sigortanın yükselmesi demek. Yanındaki elemanların sigortasının yükselmesi demek. Şimdi asgari ücret 11 binse biz 15 bin lira ücret veriyoruz. Yarın asgari ücret yükselirse her şeyin fiyatı artacak. Şu anda et fiyatı bir düşüş eğiliminde. Çünkü şu anda iş ve satış yok. Benim tahminim et fiyatı 400-420 aralığına yükselir. Bu yükseliş de Ramazan ayına yakın bir dönemde gerçekleşir”

ifadelerine yer verdi.