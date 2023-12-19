19 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

19 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ZAMBAK ECZANESİ - MERKEZ
HİDAYET MAHALLESİ, 6.SOKAK, NO:36, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
AHMET EKEN ECZANESİ - MERKEZ
AKPINAR ÇEVREYOLU GİRİŞİ HALFETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT İ.AHMET SARIOĞLU SOKAK NO: 26/A
24 SAAT AÇIK
LEYLA ECZANESİ - MERKEZ
ŞEYHBAYRAM MAHALLESİ, NENEHATUN SOKAK, NO:38/A ŞEYBAYRAM CAMİ ALTI KIVANÇ EKMEK KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ÇARE ECZANESİ - MERKEZ
GEDİK MAH. YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ KARŞ. YEŞİLYURT
24 SAAT AÇIK
MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85 MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.