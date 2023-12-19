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Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı mask
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı M. S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Ara 2023 - 09:48 - Asayiş

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