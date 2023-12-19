19 Ara 2023 - 09:48 - Asayiş

Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.