Malatya’da elektrik kesintisi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim, Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K. Mustafapaşa, Hamidiye, Nuriye, B. Mustafapaşa, Aslanbey, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Dabakhane mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe, Bayırköy, Gümüşsu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Abuşoğlu mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaynak, Balaban mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir Kurucaova, Kolköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Karababa Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı, Günyüzü mahallerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.