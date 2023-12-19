Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba, 21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, saat 17.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Hafta perşembe günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.
Ligde 16. hafta maçlarının ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanmıştı.
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor
20.00 İstanbulspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor
20 Aralık Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
21 Aralık Perşembe
17.00 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.