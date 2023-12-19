19 Ara 2023 - 09:15- Çevre

Malatyalılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre, Malatya’da genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca meteoroloji ıslak zeminlerde buzlanmaya karşı dikkat, dedi.