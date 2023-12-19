19 Ara 2023 - 09:15- Çevre G:

Malatyalılar dikkat! Meteoroloji uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre, Malatya’da genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca meteoroloji ıslak zeminlerde buzlanmaya karşı dikkat, dedi.
Malatyalılar dikkat! Meteoroloji uyardı mask
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Malatya ve bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji, ıslak zeminlerde buzlanmaya karşı dikkat edilmesini gerektiğini söyledi.

Malatya merkez ve çere illerde hava durumu şu şekilde:

Merkez az bulutlu ve açık 8 derece

Akçadağ az bulutlu ve açık 8 derece

Arapgir az bulutlu ve açık 7 derece

Arguvan az bulutlu ve açık 5 derece

Battalgazi az bulutlu ve açık 9 derece

Darende az bulutlu ve açık 8 derece

Doğanşehir az bulutlu ve açık 7 derece

Doğanyol az bulutlu ve açık 8 derece

Hekimhan az bulutlu ve açık 7 derece

Kale az bulutlu ve açık 8 derece

Kuluncak az bulutlu ve açık 7 derece

Pütürge az bulutlu ve açık 6 derece

Yazıhan az bulutlu ve açık 7 derece

Yeşilyurt az bulutlu ve açık 8 derece

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19 Ara 2023 - 09:15 - Çevre

Muhabir  Besime Güner

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