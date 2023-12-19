Malatyalılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Malatya ve bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek.
METEOROLOJİK UYARI
Meteoroloji, ıslak zeminlerde buzlanmaya karşı dikkat edilmesini gerektiğini söyledi.
Malatya merkez ve çere illerde hava durumu şu şekilde:
Merkez az bulutlu ve açık 8 derece
Akçadağ az bulutlu ve açık 8 derece
Arapgir az bulutlu ve açık 7 derece
Arguvan az bulutlu ve açık 5 derece
Battalgazi az bulutlu ve açık 9 derece
Darende az bulutlu ve açık 8 derece
Doğanşehir az bulutlu ve açık 7 derece
Doğanyol az bulutlu ve açık 8 derece
Hekimhan az bulutlu ve açık 7 derece
Kale az bulutlu ve açık 8 derece
Kuluncak az bulutlu ve açık 7 derece
Pütürge az bulutlu ve açık 6 derece
Yazıhan az bulutlu ve açık 7 derece
Yeşilyurt az bulutlu ve açık 8 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.