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BAL'da 10. hafta hakemleri açıklandı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
BAL'da 10. hafta hakemleri açıklandı mask
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. TFF'nin resmi internet sitesinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

10. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Yozgat Bozokspor-Malatyaspor: Ümit Gürsoy

Hekimhan Belediyespor-Bingöl Gençspor: Abdulkadir Oralı

Rüstempaşa-Elazığ Aksaray Gençlik: Mehmet Yetkin

Dersimspor-Erzincan Ulalarspor: Miraç Yıldırım

12 Bingölspor-Hacılar Erciyesspor: Murat Demir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Malatyaspor, BAL, bölgesel amtör ligi

19 Ara 2023 - 08:57 - Spor

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