Öğüt’ten o şehirdeki depremle ilgili açıklama “Hani deprem riski yoktu!”

Gümüşhane’de iki gün üst üste yaşanan depremlere ilişkin bir yorumda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bunun bizzat Kuzey Anadolu Fay Zonu ile ilişkili olmadığını ifade etti. Öğüt, burada deprem riski olmadığını söyleyenlere de bir gönderme yaptı.

Dün gece Marmara Denizi’nde yaşanan depremden sonra sallanan Gümüşhane’de az önce yine bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.23’te Gümüşhane Kelkit merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak verilirken şehirde vatandaşların evlerinden çıktığı ve panik yaşadığı ifade ediliyor.

Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi. Derinliğini ise 15 kilometre olarak bildirdi. Dün ise yine aynı şehirde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan’ın batısına uzanan fay üzerinde 5 kilometre derinlikte 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem bizzat Kuzey Anadolu Fay Zonu ile ilişkili değildir. Karakteristik özelliği doğrultu-atım bileşenli normal düşey-atımlı fay üzerinde gerçekleşmektedir. Oysaki Gümüşhane için deprem riski yok diyorlardı”

ifadelerine yer verdi.