Deprem konutlarının bağlantı yolları kaç liraya mal olacak?

TBMM Genel Kurulunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem konutları bağlantı ve rezerv alanlarının bağlantı yolları ile altyapısının Bakanlık tarafından yapıldığını ifade ederek, bu işlerin proje bedelini açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda 2024 yıl Merkezi Yönetim Bütçe ve 2022 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile devam etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında 6 Şubat depremlerine değindi.

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

“Karayollarında, demiryollarında, havalimanlarında ve limanlarda oluşan hasarlar acil müdahalelerle giderilmiştir. Deprem bölgesinde bulunan 9 adet havalimanımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik”

diye konuştu.

PROJE BEDELİ TAM 15 MİLYAR LİRA

Bakan Uraloğlu,

“Deprem konutları bağlantı ve rezerv alanlarının 180 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolları ile altyapısı, Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Bu işlerin toplam proje bedeli 15 milyar lira seviyesindedir. İlave olarak Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda Defne, İskenderun ve Antakya Acil Durum Hastanelerinin bağlantı ve iç yollarında da çalışmalara başlanılmış olup, Defne Acil Durum Hastanesi’nin BSK imalatları tamamlanmıştır. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum”

ifadelerini kullandı.