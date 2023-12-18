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O şehir yine sallandı! Vatandaşlar sokağa döküldü

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Dün gece Marmara Denizi’nde yaşanan depremden sonra sallanan Gümüşhane’de az önce yine bir sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar sokağa döküldü.
O şehir yine sallandı! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
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Dün gece Marmara Denizi’nde yaşanan depremden sonra sallanan Gümüşhane’de az önce yine bir sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar sokağa döküldü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.23’te Gümüşhane Kelkit merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak verilirken şehirde vatandaşların evlerinden çıktığı ve panik yaşadığı ifade ediliyor.

Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi. Derinliğini ise 15 kilometre olarak bildirdi. Dün ise yine aynı şehirde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. 
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18 Ara 2023 - 23:40 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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