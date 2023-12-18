O şehir yine sallandı! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dün gece Marmara Denizi’nde yaşanan depremden sonra sallanan Gümüşhane’de az önce yine bir sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar sokağa döküldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.23’te Gümüşhane Kelkit merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak verilirken şehirde vatandaşların evlerinden çıktığı ve panik yaşadığı ifade ediliyor.
Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi. Derinliğini ise 15 kilometre olarak bildirdi. Dün ise yine aynı şehirde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.