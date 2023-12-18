22'lik genç hayattan koptu! Bakın onu kim vurdu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, bugün ilçenin Cevizli köyünde odun toplayan Umut Unat (22), arkadaşı A.T.'nin elindeki silahtan çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Unat, hayatını kaybetti. Unat, otopsi işlemlerinin ardından Uludere ilçesine balı Şenoba beldesinde defnedilecek.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.