Almanya’dan Malatya’ya taze kan

Malatya’yı 3. ligde temsil eden Malatya Arguvan Belediyespor’da yeni teknik direktör ile anlaşma yapıldı. Almanya’daki çalışmaları ile adından söz ettiren ve Arguvan Belediyespor’u başarılara kavuşturması beklenen o teknik direktör bakın kim…
Malatya’yı 3. ligde temsil eden Malatya Arguvan Belediyespor yarın saat 14.00’te deplasmanda Talasgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Bahsi geçen müsabakayı Serkan Karaca yönetecek.
Geçen Hafta Teknik Direktör Cemal Toy'un istifası ile boşalan Arguvan Belediyespor, yeni Teknik Direktörü Çağakan Kıran ile anlaştı.
Konuyla ilgili Kulüpten yapılan açıklamada,
“2023-2024 sezonun sonuna kadar A-Lisanslı Teknik Direktörü Çağakan Kıran ile anlaşmıştır. Almanya doğumlu ve birçok alanda eğitim alan Teknik Direktörümüz, Mainz 05, Eintracht Frankfurt gibi Almanya’nın profesyonel kulüplerinde scout ve antrenör olarak görev yaptı. Çağakan Kıran, son olarak Alman Futbol Federasyonunda U16-U17 (Hessen) kurumunda görev aldı. Disiplin, taktik ve futbol eğitimi bilgisiyle farklılık üreterek, birçok futbolcuyu kazandıran Teknik Direktörümüze kulübümüzde hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz”
sözlerine yer verildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.