18 Ara 2023 - 23:14 - Spor

Almanya’dan Malatya’ya taze kan

Malatya’yı 3. ligde temsil eden Malatya Arguvan Belediyespor’da yeni teknik direktör ile anlaşma yapıldı. Almanya’daki çalışmaları ile adından söz ettiren ve Arguvan Belediyespor’u başarılara kavuşturması beklenen o teknik direktör bakın kim…