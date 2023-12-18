Kara bir leke gibiydi Malatya artık o listede değil

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma neden olduğu Malatya’da kira fiyatları o kadar yükseldi ki metropol şehir İstanbul’u sollayıp kira artış istatistiklerinde ilk sıraya yerleşti. Öyle ki yapılan araştırmaların gösterdiği bu sonuç herkesi şaşırtırken Malatyalıları ise hem üzdü hem utandırdı. Ama müjde! Herkes kiralık ev aramayı bırakıp konteynere yerleşip TOKİ konutlarının bitmesi için bekleyince istatistikler de, listeler de haliyle değişti.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından her ay satılık ve kiralık konut piyasasının nabzını ölçmek üzere bir araştırma yapılıyor. Kamuoyuna da sunulan bu araştırmada tüm şehirlerde ve özelde büyükşehirlerde konut piyasasındaki son durum paylaşılıyor.

İSTANBUL YÜZDE 76, MALATYA YÜDE 121

Bu bağlamda BETAM’ın paylaştığı veriler, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da konut ve kira fiyatlarında ciddi bir artışın olduğunu gösteriyordu. Öyle ki Haziran ayında büyükşehirler düzeyinde konut fiyatları için yapılan en yüksek ve en düşük yıllık değişimler adına yapılan istatistiklerde Malatya’nın metropol şehir İstanbul’u bile geçtiği gösterilmişti. İstanbul’da konut fiyatlarındaki artış geçen yıla oranla yüzde 76,8’e düşerken, Malatya’da yüzde 121,7’ye çıkmıştı.

KİRA ORANLARI YÜZDE 261 ARTMIŞTI

Öte yandan geçen Temmuz ayında verilen istatistiklere göre, Malatya en yüksek kira fiyat artışının olduğu büyükşehirler arasında ikinci sıraya oturmuştu. En yüksek fiyat artışı görülen iller şöyleydi:

Trabzon (yüzde 288),

Malatya (yüzde 261,4),

Ordu (yüzde 213,2),

Mardin (yüzde 192,7)

Ankara (yüzde 192,2).

MUĞLA, ANTALYA, METROPOL ŞEHİR İSTANBUL SOLDA SIFIR KALMIŞTI

En düşük kira artışının görüldüğü iller ise şöyleydi:

Gaziantep (yüzde 117,3),

İstanbul (yüzde 109,4),

Adana (yüzde 98),

Antalya (yüzde 57,6)

Muğla (yüzde 23,5).

Yani turizm şehirleri Muğla, Antalya, metropol şehir İstanbul, Malatya’nın yanında solda sıfır kalmıştı.

SON BİRKAÇ AYDIR LİSTEDE YOKUZ

Ama müjde! Malatya’da bu kiralık ev fiyatlarındaki dehşet verici durum yavaş yavaş değişiyor. Herkes kiralık ev aramayı bırakıp konteynere yerleşip TOKİ konutlarının bitmesi için bekleyince liste de haliyle farklılaştı. Son birkaç aydır verilen ve bu ay da yapılan istatistiksel listelerde artık Malatya’nın ismi yok. Yani en yüksek kira veya en yüksek konut fiyatları listeleri artık Malatya’yı kapsamıyor. Yine de fiyatlar halen çok da düşük değil.

PEKİ NEDEN?

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, bu durumu şöyle açıklıyor:

“6 Şubat depreminden sonra ilimizde büyük bir travma yaşandı. Emlak sektörü bu tramvayı halen kaldıramadı. Durgunluk devam etmektedir. Depremden sonra yani Haziran-Temmuz ayında kiraların tavan yaptığı gözlenmekteydi. Bunun sebebi de tayin dönemi olmasından dolayı dışarıdan gelen memurlar ev bulmada sıkıntı yaşadıkları için kiraların 17 bin, 25 bine kadar çıktığını gördük. Fakat son 2 ile 2,5 aydır bu kiraların yavaş yavaş geriye doğru geldiğini görüyoruz. Örneğin Haziran-Temmuz ayında 10 binden aşağı kiralık daire yokken, bugün 6-7 bin liraya kadar kiralık daire bulmak mümkün. Bunun sebeplerinden biri vatandaşlarımızın TOKİ'nin evlerinin yapılmasını beklemesidir. TOKİ ev yapacak diye birçok vatandaş konteynerde ikametgâh etmeye devam etmektedirler.”