6 Şubat’ın yıktığı Malatya’da uluslararası çalışma Malatya’da sınır tanımayan sempozyum

İnönü Üniversitesinde Türkiye’de bir ilk olan Uluslararası Farsça Konuşan Ülkeler Filoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.

Türkiye’deki Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinin uluslararası alanlarda Farsça konuşan ülkelerde ve bütün dünyada tanınmasını, tanıtılmasını ve akredite olmasını hedefleyen bu sempozyumda Türkiyeli akademisyenler dünyanın 7 ayrı ülkesindeki meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatını yakaladı, fikir ve tecrübe paylaşımında bulundu. Öte yandan sempozyumda farklı ülkelerdeki Türkçe öğretimi durumu da değerlendirildi.



8 ÜLKEDEN 150 CİVARINDA AKADEMİSYEN KATILIM SAĞLADI

İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Farsça Birimi ve Uluslararası Filoloji Araştırmaları dergisi olan Lisaniyat dergisi tarafından Doç. Dr. İsmail Söylemez başkanlığında düzenlenen ve 15-16-17 Aralık tarihleri arasında üç gün boyunca devam eden sempozyuma Afganistan, Azerbaycan, İran, Hindistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkiye gibi 8 ülkeden 150 civarında akademisyen katılım sağladı.



FARKLI DİLLER HAKKINDA 116 BİLDİRİ SUNULDU

Sempozyumda, Farsça (Derice, Farsça, Tacikçe), Arapça, İngilizce, Peştuca, Tatça, Türkçe (Azerice, Özbekçe), Zazaca gibi farklı diller hakkında 116 bildiri sunuldu. Bildiri sunumlarının yanı sıra düzenlenen 3 özel oturuma farklı ülkelerden büyükelçiler, rektörler ve bürokratlar katıldı.

DEPREM NEDENİYLE BARINMA İMKANI KALMADIĞI İÇİN ONLİNE YAPILDI

BUSABAH Medya’ya açıklamalarda bulunan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Söylemez, 16 Ocak'ta yüz yüze planladıkları etkinliğin deprem sonrası barınma imkânı kalmaması nedeniyle online olarak düzenlendiğini, sempozyuma desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, TC Tahran Büyükelçiliği, TC Kabil Büyükelçiliği, TC Duşanbe Büyükelçiliği, TİKA, TİKA Herat Koordinatörlüğü, İran Araştırmaları Merkezine (İRAM) Afganistan ve Tacikistan'ın Ankara büyükelçiliklerine teşekkürlerini ifade etti.

6 ŞUBAT’A RAĞMEN BÜYÜK BAŞARI

Sempozyumun açılış konuşması yapan Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki onca sıkıntıya rağmen böylesine kapsamlı ve büyük uluslararası bir organizasyonu başarıyla gerçekleştiren İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Söylemez’i tebrik ederek sempozyumun Fars Dili ve Edebiyatı açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Açılışa katılan Tacikistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mawjuda Nurova, Tacikistan ve Türkiye arasındaki güzel ilişkilere değinerek Farsçanın İslam ülkeleri arasında önemli kültürel bir bağ olduğunu, ülkeler arasında kültürel ve akademik ilişkileri geliştirmeye ve benzer etkinlikleri desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Sempozyum açılışına katılan Afganistan Kabil İstiklal Üniversitesi rektörü Aziz Ahmed Tayyeb, böyle bir sempozyumun düzenlenmesinin çok önemli olduğunu, bu uluslararası etkinlik için Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirterek sempozyumda emeği geçenleri tebrik ederek teşekkür etti.

“BUNU DA ANCAK TÜRKİYE DÜZENLEYEBİLİRDİ”

Afganistan Herat Kehkeşan-e Şark Üniversitesi Rektörü Ali Settari de böyle bir sempozyuma ciddi ihtiyaç olduğunu ifade ederek,

“Bunu da ancak Türkiye düzenleyebilirdi”

dedi.

Settari, başta İnönü Üniversitesi olmak üzere emeği geçenleri tebrik etti.

Filoloji Sempozyumunun açılış konuşmasında yer alan İRAM başkanı Hakkı Uygur, Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı, İranoloji çalışmalarının kat ettiği mesafeden ve merkezin bu çalışmaları sunduğu desteklerden bahsederek sempozyumun Farsça konuşan ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkileri de olumlu etkileyeceğini ifade etti.

REKTÖR KIZILAY’DAN DEĞERLENDİRME KONUŞMASI

Sempozyumda konuşma yapan İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinin uluslararasılaşma politikasını başarıyla uyguladığını, deprem sonrasında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, bu çerçevede 8 ülkeden 150 akademisyenin katıldığı bilimsel bir toplantı düzenlemenin son derece önemli olduğunu, Farsçanın Selçuklulardan, Osmanlılardan bu yana İslam kültür ve medeniyeti havzasının kültür, sanat ve edebiyat dili olarak kabul gördüğünü bu nedenle bizim için çok önemli olduğunu ifade ederek programa katılan büyükelçileri ve rektörleri Malatya İnönü Üniversitesine ziyaret etmeleri için davet etti.

Açılış oturumunun hemen ardından bildirilerin sunulacağı oturumlar başladı ve toplamda açılış özel ve kapanış oturumları dahil 24 oturum gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleşen bu sempozyum aynı zamanda YouTube’dan izlenebiliyor.

Sempozyum özel oturumunda Türkiye’deki Fars Dili ve Edebiyatı bölüm başkanları bir araya geldi ve bölüm müfredatının güncellenerek Afganistan ve Tacikistan dil ve edebiyatının da programa eklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Sempozyum kapanış ve değerlendirme oturumuna da 6 farklı ülkeden seçkin hocalar katılarak Türkiye’de ve dünyada Fars Dili ve Edebiyatının öğretimi konusunu müzakere edilip bölümler ve hocalar arası kültürel, akademik işbirliği imkânları tartışıldı.

Sınır tanımayan bu akademik çalışmada birçok farklı ülkeden katılım sağlandı ve sempozyum başarı ile sonlandırıldı.

İŞTE O ÜNİVERSİTELER

Sempozyuma Türkiye’nin 24 ayrı üniversitesinden 40’ı aşkın akademisyen katıldı.

Anadolu Üniversitesi 1

Ankara Üniversitesi 2

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4

Artuklu Üniversitesi 12

Atatürk Üniversitesi 3

Bingöl Üniversitesi 3

Dicle Üniversitesi 1

Fırat Üniversitesi 1

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1

Hacı Bayram Veli Üniversitesi 1

Hakkari Üniversitesi 1

İnönü Üniversitesi (Malatya) 8 rektör hariç

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4

İstanbul Üniversitesi 3

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ( Karaman) 2

Kırıkkale Üniversitesi 5

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1

Selçuk Üniversitesi ( Konya ) 3

Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) 1

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1

SEMPOZYUMA KATILAN YURT DIŞI ÜNİVERSİTELER

Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaycan

Baku Slavic University, Azerbaycan

Baku State University, Azerbaycan

Bokhtar State University Named After Nosir Khusrav, Tacikistan

Dangara State University, Tacikistan

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Özbekistan

Farabi University, Kazakistan

Farah Education University, Afganistan

Farhangian University of Tabriz, İran

Ferdowsi University of Mashad, İran

Herat Jami University, Afganistan

Herat Literature Society, Afganistan

Herat University, Afganistan

Institute of Language and Literature Named After A.Rudaki of Academy of Sciences o, Tajikistan

International University of Foreign Languages of Tajikistan Named After Sotim Ulughzoda, Tacikistan

International University of Foreign Languages of Tajikistan, Tacikistan

Islamic Azad University of Mahabad, İran

Kabul Education University, Afganistan

Kahkashan-e Shark, Herat, Afganistan

Khujand State University Named After B.Gafurov, Tacikistan

National Military Academy of Kabul , Afganistan

National University of Tajikistan, Tacikistan

Oriental University, India

Samarkand International University of Technology, Özbekistan

Samarkand State Institute of Architecture and Construction, Özbekistan

Samarkand State University, Özbekistan

Sharof Rashidov Samarkand State University, Özbekistan

Tajik Language and Documentation of the Academy of Public, Tacikistan

Tajik state Institute of Culture and Arts Named After Mirzo Tursunzoda, Tacikistan

Tajik State Pedagogical University Named After S. Ayni, Tacikistan

Tashkent State University of Oriental Studies, Özbekistan

Tehran University, İran

The Baku Branch of Sechenov First Moscow State Medical University, Azerbaycan

University of Herat