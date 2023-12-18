Doğu Anadolu’da sarsıntılar sürüyor

Van’da az önce bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.8’di.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Van’ın Saray ilçesi Koçbaşı Köyü merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.09’da yaşanan deprem, 5 kilometre derinlikte oldu.

Öte yandan bugün saat 09.07’de Malatya Yeşilyurt merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 5 kilometre derinlikte olan deprem bazı vatandaşlarca hissedilmişti. Bölgede ufak çaplı depremlerin sürdüğü ifade ediliyor.

Bu arada dün gece yaşanan 4.1 büyüklüğündeki Marmara Denizi (Yalova-Çınarcık) depreminin ardından Gümüşhane’de ise 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu.