Malatyalı Vekil çiftçinin sorunlarını tek tek sıraladı Malatya kayısısı TBMM gündeminde

TBMM Genel Kurulunda yapılan bütçe görüşmelerinde Malatya’nın sorunlarını dile getiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TMO tarafından şehre 30 bin tonluk silo yapılması talebini aktardı. Kayısı üretiminin sekteye uğramaması için son dönemde gündeme gelen ve başka ülkelerden ülkemize sokulan kuru kayısı ‘export’unun araştırılmasını isteyen Fendoğlu, ayrıca ahır yapımı için çiftçilere destek talebini yineledi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi üzerine yapılan o konuşma…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda MHP Grubu adına 2024 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi üzerine konuşma yaptı.

YÜZDE 50 HİBELİ AHIR PROJELERİ TALEBİ

MHP Milletvekili Fendoğlu,

“6 Şubat’ta yaşadığımız depremin hemen ardından Tarım Bakanlığımız deprem bölgesinde AFAD’la iş birliği yaparak koordineli bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Bu süreçte Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerden alınan makine, ekipman ve personel takviyeleriyle sahada etkin bir şekilde faaliyet gösterilmiş, depremden etkilenen il müdürlüklerimizle iletişime geçilerek Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ekipler bölgeye yönlendirilmiştir. 6 Şubat depreminden sonra kentlerimizde meydana gelen yıkımlarla beraber, kırsal alan ve köylerimizde aynı derecede yıkım ve hasar görmüş üreticilerimizin ve çiftçilerimizin evleri, ahırları, tesisleri depremden etkilenmiş ve yıkılmıştır. Ağır hasarlı olan bu yapılar Valilik ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkılacaktır, bu durumda üreticilerimiz mağduriyet yaşayacaktır. Soğukların başladığı bu kış aylarında acilen 50 veya 70 metrekarelik ahır çadırlar alınarak üreticilerimize dağıtılması çiftçilerimizin Bakanlığımızdan ivedilikle talepleridir. Çadırın geçici bir çözüm olması nedeniyle özellikle ahır ve ağıl altyapılarının iyileştirilmesi, çok faydalı olan ve çiftçiler tarafından yapımı gerçekleştirilen geçmiş yıllarda da bölgede uygulanan yüzde 50 hibeli ahır projelerinin deprem bölgesi illerinde de hibe miktarlarının artırılarak tekrar uygulamaya konulması önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan tohum dağıtımı, makine, ekipman alımı, mera ıslah projeleri ile kırsal kalkınma yatırım projelerine destek verilmesi üreticilerin sektörde kalmaları ve yatırım yapmaları adına da önemli olacaktır”

sözlerine yer verdi.

“TÜRKİYE’YE GİREN KURU KAYISI ARAŞTIRILMALI”

Başka ülkelerden Türkiye’ye kuru kayısı sokulmasının önlenmesini isteyen Fendoğlu,

“Asrın felaketinden sonra, dünya kayısı başkenti olan Malatya’mızda kayısı üreticilerimiz derinden etkilenmiş olsa da hasatlarını kaldırmışlardır. Bu yıl kayısı üreticilerimiz 385 bin ton yaş kayısı hasadı sonrası 77 bin ton kuru kayısı rekoltesi beklenmektedir. On bir aylık süreçte altmış 63 bin 842 ton kuru kayısı ihracatımızla 367 milyon 252 bin dolar ülke ekonomisine girdi sağlamıştır. Kayısı üreticilerimizin çiçeklenme döneminde aşırı yağıştan kaynaklanan monilya hastalığı oluşur. Bu monilya hastalığıyla mücadelesinde de TARSİM kapsamına alınıp destek verilmesi üreticilerimizin talepleridir. Rekoltenin yüksek olacağı dönemler için ilimizdeki lisanslı depoculuk kapasitemizin de artırılması ve ülke ekonomisinde önemli yer alan kayısı üretiminin sekteye uğramaması için son dönemde gündeme gelen ve başka ülkelerden ülkemize sokulan kuru kayısı ‘export’unun araştırılması önem taşımaktadır. Sayın Bakanım, bu konu hakkında da ilgi ve alakanızı bekliyoruz”

ifadelerini kaydetti.

“30 BİN TONLUK YENİ SİLO YAPILMALI”

Malatya’ya 30 bin tonluk TMO tarafından silo yapılması talebini dile getiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu,

“Malatya'da toplam 200 bin ton buğday ve arpa hasat edilmektedir. Mevcut Toprak Mahsulleri Ofisi silosunun fiziki şartları yetersiz olup Toprak Mahsuller Ofisinin bünyesinde 30 bin tonluk yeni silo yapılması depremden sonra şehrimiz ve tarım sektörü için de önem arz etmektedir. Tarım sektörünün desteklenmesi adına atılacak adımlar arasında gölet projelerimiz de önem arz etmektedir.

Malatya Yarımcahan Projesi Pompaj Sulaması,

Merkez Yenice Göleti Sulaması,

Malatya Merkez Yenice Göleti iletim hattı,

Doğanyol Kutan Göleti, Hekiman İğdir Göleti,

Hekimhan Hasan Çelebi Karapınar Göleti,

Kuluncak Alvar Göleti,

Yazıhan Epreme Göleti,

Darende Ilıca Göleti projelerinin ve Şilan Barajı ve Beypınar Göleti’nin de 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmesini Bakanlığımızdan talep ediyoruz”

ifadelerinde bulundu.

“KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR”

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Köylü milletin efendisidir. Saban tutan el, kılıç tutan elden üstündür. Ulusal ekonominin temeli tarımdır’ diyen Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü ilk kez 1 Mart 1922’de Büyük Millet Meclisinde dile getirmiştir. Ülkemizin omurgası olan, ekonomimizin temeli köylümüz ve çiftçimize tarımsal kredi ve destek verilmesi, deprem bölgesindeki çiftçilerimizin de borçlarının yapılandırılması talepleri yer almaktadır.”

Kaynak: BÜLTEN