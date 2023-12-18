Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, yarın oynanacak RAMS Başakşehir-Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba, 21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, saat 17.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Hafta perşembe günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Ligde 16. hafta maçlarının ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanmıştı.

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor

20.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı