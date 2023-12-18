Zonguldak’ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, MHP eski İl Başkanı Varol Demirköse’nin kardeşi Gürol Demirköse’ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.
Demirköse çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürol Demirköse’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kaza haberini duyan ağabeyi Varol Demirköse de olay yerine geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.