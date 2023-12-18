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Hırsızlık olayı: 1 tutuklama

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Hakkari'de hırsızlık olayına karışan bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre önce Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Hırsızlık olayı: 1 tutuklama mask
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Hakkari'de hırsızlık olayına karışan bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bir süre önce Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs akşam saatlerinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Ara 2023 - 18:55 - Asayiş

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