18 Ara 2023 - 18:55 - Asayiş

Hırsızlık olayı: 1 tutuklama

Hakkari'de hırsızlık olayına karışan bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre önce Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.