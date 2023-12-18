Hırsızlık olayı: 1 tutuklama

Hakkari'de hırsızlık olayına karışan bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bir süre önce Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs akşam saatlerinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.